Восьмой этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов отменили из-за гибели гонщика

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Восьмой этап «Дакара»-2020 в классе мотоциклов и квадроциклов не состоится из-за смерти португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ралли-рейда.

Организаторы приняли решение отменить восьмой этап, он должен был пройти сегодня по кольцевому маршруту вокруг города Вади-эль-Давасир в Саудовской Аравии.

Трагедия произошла на 276-м километре спецучастка 7-го этапа «Дакара»-2020, 40-летний спортсмен упал с мотоцикла, врачи не смогли его спасти.

Фото: twitter.com