Восьмилетняя Оля Лукьянова: как второклассница стала актрисой акмолинского театра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восьмилетняя Оля Лукьянова - на сегодняшний день самая юная актриса акмолинского областного русского драматического театра. Девочка впервые предстала перед зрителями на сцене в постановке «Хижина» режиссера Игоря Седина. О работе над спектаклем, а также своих увлечениях и мечтах второклассница рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Первой премьерой акмолинского областного русского драматического театра после года, проведенного на карантине, стал спектакль «Хижина» Уильяма Пола Янга. Именно в ней на сцене зритель впервые увидел восьмилетнюю Олю, исполнившую роль Мисси. По признанию самого режиссера Игоря Седина, в постановке перед зрителем обязательно должно было появиться чистое, светлое существо – ребенок. И когда он увидел Олю – сомнений в выборе не оставалось.

Впрочем, роль Мисси достаточна сложна, ведь по сценарию девочка становится жертвой маньяка, и все ее появления на сцене – лишь проекция в голове ее отца Мака.

Ну а в жизни, глядя на эту весёлую, улыбчивую девчонку, ни за что не подумаешь, что это именно она несколько минут назад выходила на сцену в образе Мисси. Но давайте обо всем по порядку…

Оля Лукьянова учится во 2-м классе СШ №2 города Кокшетау. Свободное время любит проводить за чтением, рисованием или игрой на телефоне. По признанию родных девочки, у Оли практически всегда хорошее настроение. Доброжелательная, общительная, не отказывающая в помощи, увлекающаяся и очень энергичная – вот неполный перечень эпитетов, которыми можно было бы охарактеризовать Олю.

Уже через несколько минут нашего знакомства девочка рассказывала про свои любимые книги, то, как любит пельмени и практически не ест торты, а также демонстрировала умение обрабатывать фото и создавать клипы на телефоне. Оля перечитала практически все книги из серии «Изадора Мун», а среди последних понравившихся отмечает Шарлотту Хаберзак «Не открывать! Кусается!» и Николая Носова «Фантазеры» и делится планами взять из школьной библиотеки «Тимура и его команду».

«Занимаюсь танцами, пением. Люблю животных, особенно собак. Дома у нас живут две кошки, собака и рыбки. А еще люблю шахматы», - продолжает рассказ Оля.

Впрочем, это не удивляет: в свое время дедушка Оли был тренером по шахматам, и сейчас именно он учит внучку азам любимого вида спорта.

Но как девочка оказалась в театре? А все дело в том, что любовь к нему передалась Оле от ее бабушки - известной актрисы Елены Лукьяновой, которая, кстати, еще до рождения внучки посвятила ей постановку.

«Когда Даша (мама Оли – прим. автора) была беременной, еще в 2013 году, меня попросили поставить новогоднюю сказку «Красная шапочка». И я подумала: как я буду показывать, что волк съел бабушку и Красную шапочку, что дровосеки вспороли брюхо волку? Разве это сказка для детей? И тогда я решила написать другую сказку по мотивам «Красной шапочки». Так появились «Новые приключения Красной шапочки». Приближался Новый год, и я посвятила постановку своей будущей внучке. В сказке постаралась учесть все воспитательные моменты: что нужно дорожить семьей, должны быть дружба и взаимовыручка. Такой внучка моя и стала. Тогда, если честно, я даже предположить не могла, что сама Оля когда-то попадет на сцену», - вспоминает Е. Лукьянова.

«Бабушка сказала мне, что в театре нужна маленькая девочка на роль, я начала у нее просить попробовать меня. Она узнала у режиссера, показала ему мое видео, где я пересказываю текст. Позже, когда он спрашивал, чем я увлекаюсь, я отправляла ему фотографии рисунков. Мы с ним встретились, поговорили, и я подошла на роль Мисси… Меня приняли! Я была так рада, что этого даже не передать словами!» - делится Оля.

Начались репетиции. Буквально за день Оля выучила весь свой текст, а на сцене даже успевала подсказывать слова другим актерам.

«На сцене я впервые работал с ребенком. Оля замечательная, очень энергичная. Ребенка ведь невозможно переиграть. И я пытался быть с ней простым, ничего не придумывать, просто жить на сцене. Буду рад, если она останется со мной на одной сцене и дальше», - рассказал актер Тимур Валиев, сыгравший в постановке отца Мисси Мака.

Оля быстро подружилась с коллективом театра и стала его неотъемлемой частью. С улыбкой она рассказывает о том, как в перерывах дурачится с партнерами по сцене, но с особой теплотой все же отзывается о режиссере Игоре Седине. А бабушка девочки, смеясь, добавляет, как в первый день репетиций Оля сказала ей: «Баба, мне так нравится «актрисовать»!

Впрочем, по словам Оли, в школе выступать на публику она стесняется. А выйти на большую сцену и преодолеть свой страх ей помогло ощущение того, что она была не одна.

«Я хотела бы и дальше участвовать в постановках. Сначала у меня была мечта стать ветеринаром, затем – певицей, но это пока я не вышла на сцену. Теперь хочу быть актрисой», - делится напоследок Оля.

Что ж, вполне возможно, что мы наблюдаем рождение новой театральной звезды, и Оля продолжит в будущем дело ее бабушки. Во всяком случае, первый блин не стал комом, и для юной актрисы дебют оказался весьма успешным. И здесь важнее оценка самого зрителя, который теперь не приходит на постановку без цветов и игрушек.