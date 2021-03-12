Восьмилетняя девочка заблудилась по дороге домой в Текели

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции в течение часа нашли пропавшую 8-летнюю девочку в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ОП города Текели обратилась 32-летняя жительница с просьбой оказать содействие в поиске ее несовершеннолетней дочери. Она рассказала, что после школы ее 8-летняя дочь не вернулась домой.

«После поступления заявления о пропаже ребенка, сразу по всем нарядам была передана ориентировка. Проработав несколько версий, старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Еркебулан Аралханов установил место ее нахождения и в скором времени в целости и сохранности передал ее родителям. Как стало известно, семья недавно переехала из города Талдыкоргана и не знала местность. Поэтому девочка вышла из школы и, заблудившись, не смогла найти дорогу домой», – сообщил начальник ОП города Текели Улан Садыков.

Это не первый случай, когда стражи порядка в течение нескольких часов, а иногда даже нескольких минут находили пропавших несовершеннолетних детей.

«В этой связи хотелось бы попросить родителей быть бдительнее в отношении своих детей! Полиция настоятельно рекомендует незамедлительно сообщать о подобных фактах. Чем быстрее вы сообщите, тем больше шансов найти пропавшего человека», – отметил У. Садыков.