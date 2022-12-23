Восьмилетний школьник из Атырау стал победителем в номинации «Жас батыр»

23 Декабря 2022, 23:59

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Астане в рамках Года детей прошел форум юных патриотов. В нем приняли участие поэты, писатели, блогеры, художники, артисты и спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет, а также дети , проявившие мужество и героизм, из всех регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы подводим итоги Года детей, награждая юных патриотов, отличившихся в учебе, спорте, искусстве и других сферах. Каждый из вас - гордость и будущее нашей страны. Государство создает максимально благоприятные условия для развития творческого потенциала и реализации интеллектуальных возможностей детей. Желаю вам дальнейших успехов», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Всего было определено 30 победителей в 10 номинациях. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай из Атырау, спасший в декабре текущего года двух тонущих подростков, был признан победителем в номинации «Жас батыр».