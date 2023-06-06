Восьмилетний ребенок получил острое отравление при пожаре в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Восьмилетний ребенок получил острое отравление при пожаре в городе Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 09:15 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, по улице Чокина, 150/2, 3 подъезд, из 81, квартиры идет дым. На место выехали 17 сотрудников, 5 единиц специализированного транспорта, оперативно-спасательный отряд, центр медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Пожарные поднялись в окно квартиры по трехколенной лестнице. В трехкомнатной квартире, в детской комнате, горели домашние вещи и мебель по общей площади 2 кв. м. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений 10 человек, в том числе 2 детей.

«Острое ингаляционное отправление продуктами горения легкой степени получил ребенок, 2015 года рождения. По прибытию бригады центра медицины катастроф пострадавший находился около подъезда. Врач центра Серик Тусупов забрал его в салон автомобиля и оказал необходимую помощь. С удовлетворительным состоянием медики передали ребенка маме», - добавили в ДЧС.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.