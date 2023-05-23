Восьмилетний ребенок погиб после наезда авто в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 8-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.
ДТП произошло 22 мая. В пригородном поселке «Жана Коныс» водитель автомашины Honda на пешеходном переходе допустил наезд на 8-летнего мальчика.
«В результате ДТП несовершеннолетний скончался в больнице», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД РК.