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    09:51, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Восьмилетний мальчик пропал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восьмилетний мальчик пропал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «В час дня у меня потерялся ребенок, играл на охраняемой игровой площадке ЖК. Пыталась искать своими силами, но поиски не привели ни к чему хорошему. Обратилась в операторскую службу ЖК, все было тщетно. Вечером в 17:50 инспектор ювенальной полиции Бостандыкского района Динара Магзумова привезла мне его. Хочу выразить огромную благодарность за хорошо проделанную работу. Работайте, пожалуйста, так же: честно, на скорость. Благодарю», – рассказала жительница Алматы Надежда Яковлева.

    По данным управления полиции Бостандыкского района, мальчика нашли в торговом доме. Оказалось, что он самостоятельно решил прогуляться, ушел с игровой площадки и вовсе забыл о времени.

    «Самое главное – ребенок найден живым и невредимым. Сейчас он со своей семьей. Хочется дать хороший совет горожанам- если пропадают дети, счет идет на минуты: параллельно с самостоятельными поисками обязательно нужно незамедлительно сигнализировать на пульт «102», чтобы расширить масштабы поисков. Дети беззащитны и могут попасть в беду», - обратился к горожанам начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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