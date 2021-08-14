Восьмилетний мальчик попал под колеса авто в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Перебегавший дорогу в неположенном месте ребенок попал под колеса авто в Павлодаре. Восьмилетний пешеход доставлен в больницу, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, ДТП произошло 13 августа в 14:40 в Павлодаре, напротив дома 18 по улице Генерала Дюсенова.

«43-летний водитель автомашины Toyota Highlander совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, - сообщил начальник местной полицейской службы Галым Саргулов. - В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка».

По данным управления здравоохранения, мальчик находится в травматологическом отделении. Ему диагностировали закрытый перелом костей голени со смещением. Состояние ребенка врачи оценивают средней степенью тяжести.

В полиции отметили, что с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 52 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате один ребенок погиб и 63 получили травмы.