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Восьмилетний карагандинец стал вторым на республиканских гонках на дронах

21 Июля 2021 18:32
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Восьмилетний карагандинец стал вторым на республиканских гонках на дронах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинец Тимофей Муравьев стал серебряным призёром DJI-гонок. Он завоевал второе место и получил сертификат на 500 тысяч тенге. Республиканские соревнования по дрон-рейсингу «JETISY Эрон Дрон» прошли в Алматинской области, на территории зоны отдыха «Екесу» Ескельдинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соревнованиях приняли участие 16 пилотов из Алматы, Актау и Караганды. Организатором воздушного ралли выступил региональный проектный офис «Рухани жаңғыру».

Для беспилотников определили маршрут с препятствиями, который необходимо было преодолеть на скорость. Пилоты для обзора использовали специальные FPV-очки, через которые выводилось изображение с бортовой камеры дронов. Управление беспилотниками происходило при помощи пультов.

Самым юным участником чемпионата стал восьмилетний карагандинец Тимофей Муравьев. Пилот приехал на соревнования с отцом. И покорил бывалых участников дрон-рейсинга своей техникой и скоростью.

«Я начал тренироваться с отцом два года назад. Он у меня занимается аэросъёмками. К этому чемпионату готовился полгода. Изучал технику профессиональных пилотов, смотрел разные видео. А на соревнованиях познакомился с ними лично. Они отличные ребята. Я очень рад, что занял призовое место на чемпионате, буду и дальше тренироваться», – рассказал Тимофей.

Победители воздушного ралли получили благодарственные письма, подарки и денежные сертификаты. Первое место и миллион тенге завоевал Ануар Накысов из Алматы. Второго места и сертификата на 500 тысяч тенге удостоился карагандинец Тимофей Муравьев. Замкнул тройку лучших пилотов Олег Сугатов из Алматы. Он получил сертификат на 250 тысяч тенге.


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#Карагандинская область   #Спорт   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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