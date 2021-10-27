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    21:30, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Восьмиклассник из Караганды стал лучшим футбольным вратарём Казахстана

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученик 8-го класса карагандинской СШИ имени Н. Нурмакова Ислам Ашим занял первое место в республиканском турнире вратарей GOLZHASCUP, который прошёл в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В турнире приняли участие более 100 голкиперов из всех регионов страны.

    «Я с 7 лет играю в футбол. Мой тренер на первом же занятии поставил меня на ворота. Быть вратарём мне нравится, чувствую себя на своём месте. Футбол для меня сейчас в большей степени как хобби. А вот когда начинал только играть, хотел стать профессионалом», – сказал Ислам Ашим.

    Юный футболист занимается в карагандинском клубе «ЖасStars». Тренирует его Нурлан Жаметов. Наставник Ислама тоже вратарь, поэтому не понаслышке знает, какими качествами должен обладать голкипер.

    «Он занимается у меня шестой год. На всех турнирах становился лучшим вратарём. За два дня до республиканских соревнований мы узнали о них и решили принять участие. Я был уверен в Исламе. Первую игру он проиграл, но потом собрался и во всех последующих победил. В финале выиграл у вратаря столичного клуба «Астана». Теперь он - чемпион Казахстана среди своих сверстников», – рассказал руководитель клуба «ЖасStars» Нурлан Жаметов.


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