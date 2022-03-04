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вчера 21:12
Восьми малообеспеченным семьям вручили ключи от квартир в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ключи от арендных коммунальных квартир вручены в селе Бадамша Каргалинского района 8 многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детям-сиротам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Минимальная ежемесячная плата за арендное жильё составит 5 тысяч тенге, максимальная - 9 тысяч тенге. Сумма зависит от площади квартиры.
«Это такая большая радость для нас. Хочу поблагодарить всех, государство за заботу», - сказала многодетная мама Д. Джаббарова, получая ключи от нового жилья.
На возведение двухэтажного дома на 8 квартир было направлено почти 169
миллионов тенге. Проект реализован подрядной организацией ТОО «СтройМастерКласс».
Ключи от квартир вручил аким области Ондасын Уразалин. Все семьи состоят в очереди на получение жилья из госфонда.
государства», - отметил в поздравительной речи Ондасын Уразалин.
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