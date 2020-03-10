Восьмая лицензия: Серик Темиржанов досрочно победил в ¼ турнира по боксу в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - Серик Темиржанов завоевал олимпийскую лицензию, досрочно победив в четвертьфинале боксера из Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Таким образом, очередной соревновательный день квалификационного турнира в иорданском Аммане принес казахстанцам две лицензии на Олимпиаду в Токио.

Ранее сообщалось, что Закир Сафиуллин завоевал олимпийскую лицензию, одержав вверх над соперником из Ирана.



Напомним, на турнире в Аммане казахстанские боксеры добыли шесть путевок на Олимпиаду. Вышли в полуфинал и получили лицензии Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг), Камшыбек Кункабаев (91+) и Надежда Рябец (75 кг).

Финальные поединки турнира «Дорога в Токио» для Азии и Океании пройдут 11 марта. У стран, не добравших путёвки в континентальных отборах, будет ещё один шанс добыть лицензии на мировом турнире в мае в Париже. В Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в восьми мужских и пяти женских весовых категориях.

Фото: Данияр Майлыбаев