-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:42
-
-
-
вчера 17:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:13
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:00
Восьмая лицензия: Серик Темиржанов досрочно победил в ¼ турнира по боксу в Аммане
АММАН. КАЗИНФОРМ - Серик Темиржанов завоевал олимпийскую лицензию, досрочно победив в четвертьфинале боксера из Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Таким образом, очередной соревновательный день квалификационного турнира в иорданском Аммане принес казахстанцам две лицензии на Олимпиаду в Токио.
Ранее сообщалось, что Закир Сафиуллин завоевал олимпийскую лицензию, одержав вверх над соперником из Ирана.
Напомним, на турнире в Аммане казахстанские боксеры добыли шесть путевок на Олимпиаду. Вышли в полуфинал и получили лицензии Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг), Камшыбек Кункабаев (91+) и Надежда Рябец (75 кг).
Финальные поединки турнира «Дорога в Токио» для Азии и Океании пройдут 11 марта. У стран, не добравших путёвки в континентальных отборах, будет ещё один шанс добыть лицензии на мировом турнире в мае в Париже. В Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в восьми мужских и пяти женских весовых категориях.
Фото: Данияр Майлыбаев
- Боксер Закир Сафиуллин завоевал еще одну олимпийскую лицензию для Казахстана
- «Барыс» четвертый раз в истории преодолел первый раунд плей-офф КХЛ
- УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
- Пятый матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» пройдет в Нур-Султане
- Путинцева и Дияс сдали позиции в ТОП-100 рейтинга WTA
- Казахстанец завоевал «бронзу» на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана