Воровство кабеля на космодроме «Байконур» подтвердил Аскар Жумагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Снежана Имашева подняла вопрос безопасности имущества на космодроме «Байконур», рассказав о случае кражи кабеля длиной в 2,5 км. Этот факт подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На самом деле такой факт был. Уголовное дело открыто, и правоохранительные органы рассматривают этот вопрос. По итогам будет вынесено соответствующее решение. Но сегодня охранная компания, которая занимается работами по данному объекту, заявила, что возместит весь ущерб», - сказал Аскар Жумагалиев на пленарном заседании Мажилиса.
Он рассказал о мерах, направленных на то, чтобы минимизировать количество таких случаев.
«Проводится работа по установке камер по всему периметру, по восстановлению всех ограждений, которые в некоторые моменты израсходовали свое эксплуатационное право», - заключил министр.
В свою очередь, вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что ответственность за сохранность имущества на «Байконуре» несет российская сторона, а казахстанская организация «Байконыр баланс» ведет соответствующий аудит.
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