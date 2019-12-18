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Воровство кабеля на космодроме «Байконур» подтвердил Аскар Жумагалиев

18 Декабря 2019 14:26
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Воровство кабеля на космодроме «Байконур» подтвердил Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Снежана Имашева подняла вопрос безопасности имущества на космодроме «Байконур», рассказав о случае кражи кабеля длиной в 2,5 км. Этот факт подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На самом деле такой факт был. Уголовное дело открыто, и правоохранительные органы рассматривают этот вопрос. По итогам будет вынесено соответствующее решение. Но сегодня охранная компания, которая занимается работами по данному объекту, заявила, что возместит весь ущерб», - сказал Аскар Жумагалиев на пленарном заседании Мажилиса.

Он рассказал о мерах, направленных на то, чтобы минимизировать количество таких случаев.

«Проводится работа по установке камер по всему периметру, по восстановлению всех ограждений, которые в некоторые моменты израсходовали свое эксплуатационное право», - заключил министр.

В свою очередь, вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что ответственность за сохранность имущества на «Байконуре» несет российская сторона, а казахстанская организация «Байконыр баланс» ведет соответствующий аудит.

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Ключевые слова: Байконур, Происшествия, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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