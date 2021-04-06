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    12:48, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Ворота упали на мальчика в Алматы: полиция завела дело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские начали досудебное расследование из-за падения ворот на мальчика в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.306 УК РК и расследуется управлением дознания ДП города Алматы. Обстоятельства произошедшего будут установлены», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее сообщалось, что в Алматы на детской площадке во дворе дома на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок был госпитализирован.

    Как сообщали в пресс-службе акимата города, по данному адресу в 2020 году был проведен ремонт дворовой территории подрядной организацией ТОО «EC-EnergyQazaqstan», заказчиком работ является аппарат акима Ауэзовского района.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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