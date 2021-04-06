12:48, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Ворота упали на мальчика в Алматы: полиция завела дело
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские начали досудебное расследование из-за падения ворот на мальчика в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.306 УК РК и расследуется управлением дознания ДП города Алматы. Обстоятельства произошедшего будут установлены», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Ранее сообщалось, что в Алматы на детской площадке во дворе дома на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок был госпитализирован.
Как сообщали в пресс-службе акимата города, по данному адресу в 2020 году был проведен ремонт дворовой территории подрядной организацией ТОО «EC-EnergyQazaqstan», заказчиком работ является аппарат акима Ауэзовского района.