В Ормузском проливе подверглись нападению два судна нефтяной компании ADNOC

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению в Ормузском проливе, пострадавших нет, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Вечером 13 августа два судна компании подверглись нападению во время прохождения через Ормузский пролив. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится под контролем, — указали в ADNOC.

Как передает эмиратское информационное агентство WAM, Министерство иностранных дел ОАЭ возложило ответственность за атаку на Иран. Абу-Даби также потребовал от Тегерана прекратить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».

8 августа судно ADNOC подверглось ракетному обстрелу в Ормузском проливе. Согласно заявлению компании, никто не пострадал. Днем ранее ADNOC проинформировала, что с начала конфликта в регионе 15 ее судов подверглись атакам ракетами и беспилотниками в Ормузском проливе. В результате этих нападений 1 член экипажа погиб, еще 20 получили ранения.