В американском Орегоне повысили тарифы на электроэнергию для дата-центров и снизили для населения

В американском штате Орегон приняли новые правила, по которым центры обработки данных (дата-центры) будут платить за электроэнергию в среднем на 29% больше, а для населения тарифы снизятся, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Комиссия по коммунальным услугам штата Орегон (Oregon Public Utility Commission, PUC) утвердила обновленные тарифы в соответствии с законом штата «О защите жителей штата Орегон с энергетической ответственностью» (Protecting Oregonians With Energy Responsibility, POWER Act, HB 3546).

Основная идея закона — переложить расходы, связанные с высокой нагрузкой дата-центров на электросеть, на самих крупных потребителей, а не на обычных жителей и бизнес. Власти считают, что это поможет избежать роста тарифов для населения в будущем.

Согласно закону, компания Portland General Electric (PGE) повысит тарифы для клиентов центров обработки данных в среднем на 29%, в то время как тарифы для бытовых потребителей снизятся в среднем на 1,3%, тарифы для коммерческих потребителей уменьшатся на 2,1%, а для промышленных потребителей — в среднем на 1,4%.

По оценкам PUC, это изменение затронет около 963 000 клиентов на всей территории обслуживания PGE.

Представители индустрии дата-центров из Data Center Coalition не возражают против оплаты своей доли расходов, но считают, что новая система Орегона слишком жесткая, отличается от практики других штатов и может снизить инвестиционную привлекательность региона, создавая неопределенность для бизнеса.

Закон POWER был призван обеспечить справедливость в условиях, когда крупные потребители энергии, такие как центры обработки данных, создают дополнительную нагрузку на электросеть штата Орегон.

Ранее сообщалось, что первые объекты в долине дата-центров появятся в 2027 году в Казахстане.