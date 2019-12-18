Вора-рецидивиста задержали полицейские совместно с сельчанами в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Жана Куат Алматинской области задержан вор-рецидивист, промышлявший кражами в течение последних двух лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

45-летний мужчина был задержан полицейскими при содействии помогающих стражам порядка неравнодушных сельчан.

«Подозреваемому уже доказана причастность к 28 кражам чужого имущества, зарегистрированным в поселке Жана Куат в текущем и прошлом году. Все кражи совершены в частных домах путем отжима и разбития окон. Среди похищенного ювелирные изделия, бытовая и компьютерная техника и т.д., то есть все, что можно было унести за раз в обычной сумке. Часть краденых вещей обнаружено и изъято по месту жительства задержанного в одной из его съемных квартир. Досудебное расследование продолжается в производстве Талгарской районной полиции» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что подозреваемый был задержан с поличным после совершения очередной кражи. Сельчане-дружинники, патрулировавшие в тот день вместе с полицейскими населенный пункт, не признали в прохожем мужчине своего односельчанина. При проверке подозрения сельчан подтвердились.

«Решение о совместном с жителями патрулировании было принято на общем сходе. И в результате задержан серийный домушник, ранее неоднократно привлекавшийся за кражи к уголовной ответственности. Установлено, что подозреваемый проживал на съемной квартире в соседнем Илийском районе» - дополнили в областной полиции.

Талгарский районный суд санкционировал «Арест» в отношении подозреваемого, которого полицейские тщательно проверяют на причастность к другим преступлениям в регионе.