Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по его задержанию провели сотрудники криминальной полиции города и УП Ауэзовского района. За совершение серии квартирных краж задержан 50-летний гражданин.

– Путем подбора ключа, злоумышленник проникал в чужие квартиры, забирал в основном ювелирные изделия и деньги. При этом, фигурант несколько раз попадался в объективы видеокамер. В какой-то момент подозреваемый решил изменить почерк промысла и стал идти на кражи в женской одежде и в парике. Последнее совершенное им преступление зарегистрировано в начале ноября: в микрорайоне Жетысу-2 он из квартиры похитил драгоценностей на 4 миллиона тенге. На данный момент доказана причастность задержанного к 8 аналогичным эпизодам, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Задержанный – 50-летний уроженец Российской Федерации, неоднократно был судим за совершение краж. В отношении подозреваемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов «деятельности» задержанного.



