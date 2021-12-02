Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Операцию по его задержанию провели сотрудники криминальной полиции города и УП Ауэзовского района. За совершение серии квартирных краж задержан 50-летний гражданин.
– Путем подбора ключа, злоумышленник проникал в чужие квартиры, забирал в основном ювелирные изделия и деньги. При этом, фигурант несколько раз попадался в объективы видеокамер. В какой-то момент подозреваемый решил изменить почерк промысла и стал идти на кражи в женской одежде и в парике. Последнее совершенное им преступление зарегистрировано в начале ноября: в микрорайоне Жетысу-2 он из квартиры похитил драгоценностей на 4 миллиона тенге. На данный момент доказана причастность задержанного к 8 аналогичным эпизодам, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Задержанный – 50-летний уроженец Российской Федерации, неоднократно был судим за совершение краж. В отношении подозреваемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов «деятельности» задержанного.
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