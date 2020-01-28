Вор-сладкоежка задержан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 33-летний мужчина подозревается в серии краж кондитерских изделий из магазинов города Есик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время полицейские Енбекшиказахского района располагают заявлениями от владельцев четырех городских магазинов, в каждом из которых с декабря прошлого года зарегистрированы неоднократные хищения кондитерских изделий. Общая сумма краденых конфет и шоколада составила около 40 тысяч тенге.

«Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных силами районной полиции. Как выяснилось, кражи сладостей из магазинов продолжались в течение целого месяца. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно части 3 статьи 188 УК РК, предусматривающей наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как отметили в полиции, возвратить владельцам похищенные кондитерские изделия, к сожалению, не удалось, так как все сладости попросту были уже съедены.

«Согласно нашей базе данных, задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следователь ставил вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, но наше ходатайство было отклонено районным судом. И сейчас подозреваемый отпущен следствием под подписку о невыезде и надлежащем поведении«, - дополнили в полиции.

