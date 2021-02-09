Вор с помощью отвертки обокрал 26 домов в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 домов обокрал житель Алматинской области с помощью отвертки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Ескельдинского РОП, совместно с сотрудниками УКП ДП Алматинской области, при содействии спецподразделения, был задержан подозреваемый в серии краж – 36-летний житель поселка Карабулак.

«Проверив задержанного по криминальным базам, сыщики установили его причастность к 26 кражам на территории Алматинской области. В список поля его деятельности попали Карабулак, Шымыр, Бактыбай, Балпык би, Талдыкорган и другие. Большую часть краж он совершал в дневное время из частных домовладений, путем выдавливания пластиковых окон, используя фигурную отвертку. Общий причиненный материальный ущерб по доказанным эпизодам составляет более 15 миллионов тенге. Работа с задержанным по другим нераскрытым аналогичным преступлениям продолжается», – сообщил начальник отдела полиции Ескельдинского района Кайрат Баймуханов.

Среди похищенные вещей в основном были золотые изделия и сотовые телефоны.

«Большую помощь в раскрытии краж, являющихся неочевидными преступлениями, оказали эксперты–криминалисты, изъявшие отпечатки злоумышленника с мест преступлений и идентифицировавших подозреваемого, водворенного в изолятор временного содержания по ст. 128 УПК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается, – дополнил Баймуханов.



