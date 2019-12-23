+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вор пришел к пенсионерке с новогодней елкой в Усть-Каменогорске

23 Декабря 2019 21:27
Поделиться:
Вор пришел к пенсионерке с новогодней елкой в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска пришел к пожилой соседке с новогодней елкой, а после обворовал ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

Новости по теме

Четверо астанчан попались на краже кабеля
Кража 20 тонн семечек раскрыта в ВКО Иностранка попыталась украсть 1,7 млн тенге у казахстанки в самолете 11 коттеджей в селах Косшы и Талапкер обокрала группа воров

На днях в полицию обратилась 77-летняя жительница города, сообщив о краже денег.

«Сотрудниками полиции было установлено, что к пенсионерке домой приходил сосед. Мужчина принес елку, а также помогал наряжать её, но когда женщина отвлеклась, он похитил 60 тысяч тенге, которые она хранила под матрасом в спальне», - сообщили в пресс-службе УП города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее несудимый, 44-летний безработный. Задержанный сознался в содеянном, но вернуть деньги не смог, так как все потратил.

Отметим, что досудебное расследование в отношении подозреваемого также пришлось прекратить, так как женщина забрала свое заявление, простив задержанного. Мужчина поставлен на учет в ОВД.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив