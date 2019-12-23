Вор пришел к пенсионерке с новогодней елкой в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска пришел к пожилой соседке с новогодней елкой, а после обворовал ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

На днях в полицию обратилась 77-летняя жительница города, сообщив о краже денег.

«Сотрудниками полиции было установлено, что к пенсионерке домой приходил сосед. Мужчина принес елку, а также помогал наряжать её, но когда женщина отвлеклась, он похитил 60 тысяч тенге, которые она хранила под матрасом в спальне», - сообщили в пресс-службе УП города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее несудимый, 44-летний безработный. Задержанный сознался в содеянном, но вернуть деньги не смог, так как все потратил.

Отметим, что досудебное расследование в отношении подозреваемого также пришлось прекратить, так как женщина забрала свое заявление, простив задержанного. Мужчина поставлен на учет в ОВД.