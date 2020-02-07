Вор, находившийся в межгосударственном розыске, задержан в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске задержан вор, который находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В УП сообщили, что на днях полицейскими при проведении мероприятий в целях предупреждения краж чужого имущества в Ульбинском районе областного центра, был задержан подозреваемый, находящийся в межгосударственном розыске за совершение нескольких краж. Подозреваемый - мужчина 1974 года рождения.

В настоящее время выясняется причастность подозреваемого к 10 фактам краж. Отметим, что в начале января стражи порядка зарегистрировали несколько заявлений о кражах из гаражей жителей этого района. Зарегистрированы факты краж предметов домашнего обихода, хранящихся в гараже во дворе дома, а именно неизвестные лица, взломав замок дверей гаража, проникли во внутрь и завладели такими приборами, как электрическая пила, перфоратор и дрель.

«Данными действиями жителям нанесен ущерб на сумму 1 миллион двести тысяч тенге. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Усть - Каменогорска, начато досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК», - рассказал начальник городского Управления полиции полковник полиции Даур Ибраев.