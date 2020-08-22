Вопросы здравоохранения рассмотрели в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова прошло заседание оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции и предпринимаемым мерам в данном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

На повестке дня рассмотрены вопросы развития сферы здравоохранения, обеспечения медучреждений лекарствами, процесс формирования запасов лекарственных препаратов в аптечных сетях, текущее состояние фармацевтической деятельности, работа скорой медицинской помощи, работа медицинских учреждений городов и районов и их подготовка к осеннему периоду.

Руководитель областного управления здравоохранения Жамал Жаманбаева отметила, что провизорные стационары готовы к приему пациентов в случае распространения сезонных заболеваний в осенне-зимний период. На сегодня в регионе к приему пациентов готово 17 медучреждений на 2719 мест, амбулаторные поликлиники на 62 места. За 7 месяцев текущего года в регион было привлечено 66 молодых специалистов. Однако кадровый дефицит по-прежнему ощущается. Необходимы врачи общей практики, кардиологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, онкологи, клинические фармакологи, инфекционисты, радиологи, физиотерапевты, психиатры (наркологи), офтальмологи и отоларингологи.





Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ринат Кубатаев отметил, что в региональной аптечной сети имеется достаточный запас лекарственных препаратов. Нет дефицита в масках и дезинфицирующих средствах. На сегодня на станции скорой помощи имеется 35 аппаратов ИВЛ, 56 пульсоксиметров, 29 тепловизоров.

По итогам заседания аким области С. Трумов поручил усилить меры безопасности в регионе. А также не допускать дефицита масок и дезинфицирующих средств, лекарств в аптеках, необоснованного повышения цен в регионе, и контролировать соблюдение санитарных требований.



