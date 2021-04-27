Вопросы защиты трудовых прав казахстанцев обсудили на заседании Комиссии по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обоим темам очень много», - отметил в интервью журналистам председатель комиссии Канат Мусин, перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.

Членами комиссии было отмечено, что обеспечение трудовых, социально-экономических прав граждан и иных лиц, гарантированных законами и международными обязательствами РК, является одним из приоритетных задач государства, а степень социальной защищенности граждан – главный индикатор любого цивилизованного общества, социальной направленности госполитики.

Выступающими подчеркнуто, что повышение уровня правовой грамотности населения, в том числе работников всех категорий, является необходимым и обязательным условием успешной реализации государственных программ социальной модернизации.

Подчеркнуто, что профессиональные союзы, являясь одной из наиболее многочисленных частей гражданского общества, должны играть важную роль по обеспечению трудовых, социально-экономических прав граждан, по справедливому урегулированию трудовых отношений.

Эксперты добавили, что проблемы и задачи в данной сфере носят не только ведомственный, но и общественный, государственный характер, где нужны усилия, тесное взаимодействие всех ветвей власти при активном участии всех институтов гражданского общества.