Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Вопросы защиты персональных данных при обмене между странами СНГ рассматривают в Сенате

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
15 Марта 2022, 22:21
Вопросы защиты персональных данных при обмене между странами СНГ рассматривают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили законопроект «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Цель Соглашения – создание правовых основ сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и других.

«Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путем принятия Соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции. По Соглашению запрашиваемая между сторонами информация не будет разглашаться третьим странам и организациям, а стороны обязуются защищать персональную информацию от случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения и иных неправомерных действий, связанных с такой информацией», - отметил в ходе заседания сенатор Рыскали Абдикеров.

По итогам обсуждения было принято решение направить законопроект на рассмотрение Палаты.


СНГ   Сенат   Общество   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане