Вопросы защиты персональных данных при обмене между странами СНГ рассматривают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили законопроект «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Цель Соглашения – создание правовых основ сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и других.

«Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путем принятия Соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции. По Соглашению запрашиваемая между сторонами информация не будет разглашаться третьим странам и организациям, а стороны обязуются защищать персональную информацию от случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения и иных неправомерных действий, связанных с такой информацией», - отметил в ходе заседания сенатор Рыскали Абдикеров.

По итогам обсуждения было принято решение направить законопроект на рассмотрение Палаты.