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    18:45, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы защиты экосистемы Каспийского моря обсуждают в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий депутаты обсудили законопроект «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Основная цель законопроекта – проведение эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности, которая может оказывать значительное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу, находящуюся под воздействием близости моря», - отметил в ходе заседания сенатор Абдалы Нуралиев.

    Ратификация Протокола позволит принимать законодательные и административные меры по оценке и воздействию на окружающую среду и обеспечить эффективное участие общественности в этой процедуре, начиная с начальной стадии.

    По итогам заседания Комитета сенаторами было принято решение передать данный законопроект на рассмотрение Палаты.



    Теги:
    Сенат Каспийское море Парламент Экология для mail.ru Мангистауская область
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