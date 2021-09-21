Вопросы защиты экосистемы Каспийского моря обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий депутаты обсудили законопроект «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Основная цель законопроекта – проведение эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности, которая может оказывать значительное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу, находящуюся под воздействием близости моря», - отметил в ходе заседания сенатор Абдалы Нуралиев.

Ратификация Протокола позволит принимать законодательные и административные меры по оценке и воздействию на окружающую среду и обеспечить эффективное участие общественности в этой процедуре, начиная с начальной стадии.

По итогам заседания Комитета сенаторами было принято решение передать данный законопроект на рассмотрение Палаты.



