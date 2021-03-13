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    16:25, 13 Март 2021 | GMT +6

    Вопросы защиты бизнеса обсудил Олжас Бектенов на встрече с кызылординскими предпринимателями

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    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов ознакомился с транформацией государственных учреждений города, встретился с бизнес-сообществом и гражданами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    В целях ознакомления с качеством предоставляемых государственными учреждениями услуг он посетил филиал КГУ «Государственная корпорация» Правительство для бизнеса» по Кызылординской области, построенный в формате «open space».

    В настоящее время предпринимателям и инвесторам сотрудники КГУ «Правительство для бизнеса» бесплатно предоставляют 90 видов услуг по 18 направлениям (46 из 90 услуг являются государственными услугами, 21 - услугами электронного правительства).

    В целях поддержки предпринимателей Единый сервисный центр «Правительство для бизнеса» в Кызылорде работает по принципу «одного окна». По итогам 2020 года предпринимателям области оказано 13 488 услуг.

    Кроме того, в одном здании размещены областное управление предпринимательства и туризма, филиал Национальной палаты предпринимательства «Атамекен» в Кызылординской области, АО «Государственная корпорация « Правительство для граждан «, ТОО « Региональный инвестиционный центр «МФО», филиалы и отделения АО «Народный Банк», ВТБ, кооператива AMANAT HOME.

    В ходе мероприятия О. Бектенов отметил : «Сегодня защита прав и законных интересов предпринимателей является одним из приоритетов. Как отметил Глава государства в своем ежегодном послании, в период пандемии малый и средний бизнес, оказавшись в сложной ситуации, остро нуждается в поддержке. В данном контексте, незаконное вмешательство в бизнес, воспрепятствование его деятельности следует рассматривать как «тяжкое преступление против государства».


    В этой связи важно отметить роль проекта антикоррупционной сопровождения предпринимателей и инвесторов - «Protecting Business and Investments».

    На сегодняшний Агентство осуществляет сопровождение 656 бизнес проектов на общую сумму 16,3 трлн тенге, в Кызылординской области их 22 на сумму более 554 млрд тенге.

    Затем первый заместитель председателя Агентства встретился с предпринимателями региона и обсудил вопросы защиты бизнеса и создания условий для бизнеса в регионе.


    Теги:
    Закон и право Бизнес Кызылординская область
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