Вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ рассмотрели в Правительстве

31 Октября 2022, 22:49

31 Октября 2022, 22:49

Вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по некоторым вопросам заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители Национального банка и центральных государственных органов.

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Нацбанку совместно с министерствами иностранных дел и юстиции проработать некоторые вопросы заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда.

Фото: primeminister.kz











