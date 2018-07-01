Вопросы ядерной безопасности обсудят известные ученые в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6-10 августа 2018 года в Алматы пройдет Х Международная конференция «Мониторинг ядерных испытаний и их последствий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ядерное общество Казахстана.

Цель конференции - содействие сотрудничеству по обеспечению вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и выполнения других Договоров и Соглашений о ядерной безопасности.

Вопросы ядерной безопасности будут обсуждать представители Международной Организации по ДВЗЯИ, Агентства прикладных технологий воздушных сил США, Международного сейсмологического центра, известные ученые и специалисты из Норвегии, Монголии, России, США, Франции, стран Центральной Азии.

В работе конференции примут участие видные ученые и специалисты разных стран мира, чья сфера деятельности лежит в области развития сейсмических систем и методов контроля за ядерными испытаниями и более широкого их использования.

На конференции будет впервые обсуждаться эффективность работы новых введенных в строй станций разных систем мониторинга, и будут продемонстрированы результаты использования данных национальных и международных сетей для задач сейсмической, в том числе ядерной, безопасности в разных регионах мира.

Также впервые прозвучит идея создания единой базы данных по сейсмическим событиям для региона Центральной Азии при объединении усилий зарубежных (Норсар) и национальных исследовательских центров Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и др.

На полях конференции состоится ряд заседаний по выполнению договоров и проектов, в которых участвует Казахстан: Казахстанско-Американская рабочая группа по модернизации и эксплуатации станций мониторинга (в рамках Соглашения между США и РК); обсуждение по проекту МНТЦ, посвященному оценке сейсмической опасности Центральной Азии с использованием исторических бюллетеней сейсмических станций; обсуждение по проекту, финансируемому МИД Норвегии, в поддержку мониторинга землетрясений и взрывов, выполняемому совместно с Казахстаном и Кыргызстаном.

Пройдут также переговоры с директором Международного сейсмологического центра по обмену данными разных сейсмологических сетей.