Вопросы вступления қазақ күресі в олимпийское движение обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития қазақ күресі и вступления в олимпийское движение обсудили на заседании по развитию этой национальной борьбы в г.Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации казах күресі.

В заседании приняли участие руководители Международной федерации Qazaq kuresi, Федерация казах күресі в Республике Казахстан, представители всех регионов и зарубежных федераций по казах күресі.

Qazaq kuresi — казахская национальная борьба, которая является одним из древних видов спорта. В современном Казахстане единоборство пользуется большой популярностью. Чемпионаты по қазақ күресі проводятся не только в республиканском и региональном масштабе, но и на международном уровне.





На заседании по развитию қазақ күресі участники обсудили конкретные шаги для осуществления данной миссии, а именно о приоритетах, таких как: зрелищность, доступность, узнаваемость данного вила спорта.

Участники обсудили конкретные меры по развитию қазақ күресі и внесению в список дисциплин Олимпийских игр. В свою очередь, было предложено создать комитет по научно-комплексной работе: необходимо разработать комплексный подход, создать единую терминологию, включить қазақ күресі в школьную программу, внести изменения и дополнения в правила қазақ күресі и т.д.

По результатам обсуждения единогласно принято решение о создании «Международного совета по развитию қазақ күресі», в рамках которого уже сформированы несколько комитетов: Комитет по разработке и аналитике терминов; Комитет по разработке подготовительной методологии; Комитет по разработке школьной программы по қазақ күресі; Комитет по разработке правил и Спортивно-технический комитет.

В дальнейшем эксперты данных комитетов должны будут сформировать конкретные предложения по дальнейшему развитию қазақ күресі и представить и на следующем заседании, которое состоится через два месяца.

Недавно в своем интервью президент Международной федерации Qazaq kuresi Канат Бозумбаев уже отмечал намерение вступления қазақ күресі в олимпийское движение, в рамках которого уже проделана немалая работа.

Несмотря на короткий срок существования Международной Федерации, в её составе - 28 национальных федераций стран Европы и Азии. Благодаря активной деятельности руководства федерации популярность qazaq kuresi сегодня простирается далеко за пределами Казахстана. Этим видом борьбы увлекаются уже в Грузии, Китае, странах Евросоюза, Иране и др.

«Сейчас мы видим огромный интерес к Qazaq kuresi во всем мире. На сегодняшний день Международная федерация Qazaq kuresi – единственная общественная организация в Казахстане, имеющая не только международный статус, но и выступающая активным организатором турниров по qazaq kuresi на зарубежном уровне», - отметил президент Международной федерации Канат Бозумбаев.

Ежегодно Федерация проводит международные турниры и мероприятия. За эти 2 года уже проведены: чемпионат мира по Qazaq kuresi 2017 (Астана, Казахстан), Международный семинар для тренеров и судей 2018 (Тбилиси, Грузия), Чемпионаты Европы по Qazaq kuresi (Грузия и Польша), учебно-тренировочный сбор 2018 (Алматы, Казахстан), Чемпионаты Азии (Казахстан и Монголия), под эгидой Федерации проводится турнир «Әлем барысы». Также были организованы национальные чемпионаты, например, в 2018 году - 3 чемпионата, в 2019 году их количество уже достигло 10.