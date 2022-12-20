Вопросы восстановления платежеспособности и банкротства граждан обсудили в Сенате

20 Декабря 2022, 14:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК состоялась встреча членов комитета по финансам и бюджету с руководством Министерства финансов РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов напомнил, что с начала 2021 года проводятся проверки микрофинансовых и коллекторских организаций. Это связано с поступлением большого количества жалоб от граждан-заемщиков. По результатам проверок 20 МФО и 84 коллекторских агентства были закрыты. В отношении МФО и коллекторских агентств принят ряд законодательных мер, в том числе по ограничению размеров переплаты по кредитам МФО. Для коллекторов введен запрет на звонки с незарегистрированных и чужих телефонов, также введена аудиофиксация разговоров коллекторов с заемщиками.

«Дополнительно, в июле этого года, мы разработали и внесли в Мажилис дополнительный пакет мер ужесточения по коллекторам. Первое – введено требование по безупречной деловой репутации к руководителям коллекторских агентств, запретили связь коллекторов между собой. Мы увидели, что много коллекторских агентств были аффилированы, то есть, специально, если вдруг одно закрывается, то могло бы работать другое. Мы это выявили и теперь такой запрет. Еще была аффилированность с частными судебными исполнителями. Это тоже запретили. Потому, что коллекторы использовали частных судебных исполнителей, а те имеют доступ к информации по взысканию с граждан. Также расширены основания для исключения коллекторских агентств из реестра», – сказал Н.Абдрахманов.

Кроме того, по словам спикера, на согласовании в Правительстве находятся поправки, предусматривающие усиление административной ответственности за неправомерные действия - для коллекторских агентств усилена до 200 МРП, для работников этих агентств до 15 МРП. Также, по предложению Генеральной прокуратуры, предусмотрена уголовная ответственность для сотрудников коллекторских агентств за неправомерные действия.

Напомним, 14 декабря текущего года Мажилис одобрил в первом чтении проект Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» и сопутствующие поправки в законодательство.