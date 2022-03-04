Вопросы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Пакистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Исламской Республики Пакистан в Республике Казахстан бригадным генералом Ясиром Навазом Джанджуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, касающиеся проведения совместных учений, взаимодействия в сфере военного образования и миротворческой подготовки.