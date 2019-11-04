Вопросы водной безопасности обсудят в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената Парламента, где была определена повестка заседания Сената Парламента, которое состоится 7 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Палата рассмотрит законопроекты: «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции»; «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг».

Члены Бюро также распределили законопроекты, одобренные Мажилисом.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроекту «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц».

Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве» передан в Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.

В соответствии с Планом Сената 29 ноября пройдут парламентские слушания на тему «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации». Организация проведения парламентских слушаний возложена на Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента. В этой связи члены Бюро высказали свои мнения по наиболее актуальным вопросам обеспечения водной безопасности.

Спикер Сената подчеркнула, что должны быть единые требования и стандарты для государственных и частных водохранилищ.

«Частные водохранилища должны контролироваться на уровне государственных. Какие есть требования, стандарты, когда в последний раз государственные органы их проверяли?» - сказала Дарига Назарбаева.

Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед привел пример трагедии в Кызылагаше. В результате прорыва плотины погибли 45 человек.

«Собственник после приватизации не вложил ни одного тиына. Никакие стандарты не применяются к частным владельцам гидротехнических сооружений», - отметил председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

В этой связи Дарига Назарбаева поручила внимательно изучить существующие законы, нормативы и стандарты в сфере обеспечения водной безопасности и подготовить предложения по их совершенствованию.

Также на заседании Бюро состоялось обсуждение трехлетнего бюджета, который сейчас рассматривается в Комитетах Сената. В своем выступлении Дарига Назарбаева подчеркнула: «Всем известно, что освоение бюджета постоянно критикуется. Считаю, что ответственность за правильное формирование и исполнение республиканского бюджета несет не только правительство и исполнительные органы, но и депутаты. Потому что этот закон принимает Парламент. Поручаю всем комитетам внимательно и всесторонне рассмотреть этот важный документ с государственной точки зрения».

Председатель профильного Комитета Ольга Перепечина сообщила, что обсуждение трехлетнего бюджета сейчас проходит рабочих группах, расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету состоится 21 ноября, затем законопроект будет передан на рассмотрение Палаты.

Также Дарига Назарбаева проинформировала членов Бюро о старте конкурса на лучшее журналистское расследование по материалам Сената и конкурса экологической журналистики.

«Цель этих конкурсов – популяризация и повышение престижа профессии журналиста, развитие жанра «журналистское расследование», повышение информированности населения о деятельности Сената, совершенствование законодательства в сфере экологии, поощрение журналистов», - сказала Дарига Назарбаева.