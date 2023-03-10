Вопросы водной безопасности обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Участники обсудили вопросы водной безопасности и озвучили предложения по улучшению управления водными резервами. Приглашенным гостем стала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

Открывая заседание Клуба, Председатель Сената подчеркнул, что дефицит воды и исчерпаемость этого природного ресурса является одним из глобальных вызовов в предстоящий период.

«Проблема водообеспечения является очень актуальной для Центральной Азии и нашей страны. Целый ряд регионов Казахстана испытывает серьезную потребность в воде. Развитие национальной экономики, сельского хозяйства, промышленного комплекса во многом зависит от обеспеченности страны водой», – подчеркнул Спикер Сената.

Кроме того, Председатель Сената отметил и актуальную проблему вододеления с сопредельными государствами, а также совместного использования трансграничных рек.

«Для решения вопросов, связанных с водной безопасностью, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса. Действующий Водный кодекс РК принят в 2003 году. С тех пор изменения в него вносились более 70 раз. В этом документе вода рассматривается, прежде всего, как фактор производства. Не учитываются вопросы водосбережения, стимулирования экономного использования воды. Перед Министерством экологии и природных ресурсов и депутатами в предстоящий период стоит задача разработки нового Водного кодекса, в котором были бы предложены новые, современные подходы к водной политике»,-отметил Маулен Ашимбаев.

В частности, по мнению Председателя Палаты, необходимо предусмотреть системные нормы, стимулирующие эффективное водопотребление как гражданами, так и аграриями, предприятиями. Еще одно важное направление – должно стать создание замкнутого цикла водопользования и очистки на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальной сфере.

Со своей стороны министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова поблагодарила участников заседания за комплексный подход к проблемам водной отрасли и детальный анализ сложившейся ситуации с водным обеспечением в стране.

Министр также подчеркнула важность совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей и выразила готовность к сотрудничеству по отдельным вопросам.

Члены Клуба молодых экспертов озвучили ряд предложений и рекомендаций, касающихся устойчивого развития и применения концепции на практике, социально-экономических проблем и сохранения экосистем, международного опыта регулирования климатических рисков и других актуальных вопросов водной безопасности.