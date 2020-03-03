Вопросы внедрения соцкарт обсудили в Минтруда и соцзащиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК под председательством вице-министра Ерлана Аукенова прошло селекторное совещание с акиматами областей и городов республиканского значения по вопросу внедрения социальных ID-карт во всех регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сегодня соцкарты внедрены в Актобе, Нур-Султане и Алматы. Они позволяют оплачивать проезд, получать адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет и другие виды соцуслуг.

К примеру, в Актобе на базе банковской карты АО «Казпочта» выпущено более 40 тысяч социальных карт. За 6 месяцев оборот денежных средств по ним составил 841 млн тенге. Владельцы карт уже могут оплачивать проезд, питание в школьных столовых, получать лекарства по бесплатным рецептам.

В Нур-Султане действует единая транспортная карта Astra. Из 1,5 млн карт 120 тысяч выпущены для школьников, 135 тысяч – для льготных категорий граждан. Среднемесячный денежный оборот составляет 1,5 млрд тенге. Используя единую школьную карту, учащиеся города имеют возможность оплачивать питание через электронные системы Bala pay и Feeb me.

В Алматы данная система действует на базе транспортной карты «Оңай». Из 2,9 млн выпущенных карт 333 тысячи – школьные, 422 тысячи – студенческие и 241 тысяча – льготные, среднемесячный оборот по ним составляет 2 млрд тенге. Владельцы карт «Оңай» могут оплачивать проезд в общественном транспорте, приобретать билеты в музеи, библиотеки, кино, посещать культурные мероприятия. В Алматы планируют внедрить возможность оплаты питания в школьных столовых.

По словам вице-министра труда и соцзащиты населения РК Ерлана Аукенова, возможности ID-карт расширятся. Основными целевыми группами станут ветераны, пенсионеры, лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи. Акиматы сами выбирают поставщика услуг. 13 регионов уже определили, с кем будут работать.

В мировой практике социальные ID-карты используют в ряде стран. Так, в Австрии, Эстонии, Малайзии, Италии и России люди получают социальные выплаты и пособия на специальные пластиковые карты.