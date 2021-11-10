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Вопросы внедрения института «параллельных финансовых расследований» обсудили в АФМ

10 Ноября 2021 22:18
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Вопросы внедрения института «параллельных финансовых расследований» обсудили в АФМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 ноября т.г. Агентством проведено межведомственное оперативное совещание с участием руководства структурных подразделений МВД и Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

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На повестке дня обсуждены вопросы взаимодействия по борьбе с финансовыми пирамидами, а также внедрения института «параллельных финансовых расследований».

В соответствии с поручением Главы государства противодействие финансовым пирамидам проводится при координации Генеральной прокуратуры.

Параллельное финансовое расследование заключается в выявлении и документировании органом уголовного преследования финансовых аспектов преступной деятельности.

Цель параллельных финансовых расследований - установление движения преступных доходов в ходе осуществления преступной деятельности, связи между источником происхождения и получателями денежных средств и (или) иного имущества, добытого преступным путем, обстоятельств приобретения активов, места их хранения и других источников информации, являющиеся доказательством преступной деятельности, а также возврат и конфискацию преступных активов в пользу государства.

МВД и АФМ расследуют уголовные дела, как выявленные самостоятельно, так и по материалам Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Кроме того, в эту работу вовлечено Министерство информации и общественного развития, в части мониторинга медиапространства и блокирования сайтов финпирамид.

Совместными усилиями ликвидированы более 75 пирамид, по которым осуществляется поиск преступных активов за рубежом.

Используя сведения финрегулятора (АРРФР) определены еще 31 потенциальная пирамида, которые планируется ликвидировать до конца текущего года.

По результатам разработан ряд дополнительных мер по повышению уровня взаимодействия в борьбе с финансовыми пирамидами и легализацией преступных доходов.


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#Генпрокуратура   #Минфин РК   #МВД РК  
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