Вопросы вакцинации и заболеваемости войдут в перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о предстоящих при переписи населения вопросах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения переписи населения разработаны 4 переписных листа, состоящие из 91 вопросов, где есть вопросы касательно домохозяйства, жилищных условий. Каждый член домохозяйства будет отвечать на вопросы переписного листа «Индивидуальный», а иностранцы будут заполнять бланк переписного листа для временно находящихся в стране», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, включены новые вопросы по миграции населения, об ограничении жизнедеятельности, которые были рекомендованы Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, а также вопросы о влиянии пандемии на уровень доходов, заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации населения.

«Расширены вопросы по занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемости», - заключил спикер.



