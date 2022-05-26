Вопросы увеличения казахстанского содержания обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Предприятия горно-металлургического комплекса Карагандинской области не только покупают казахстанскую продукцию, но и участвуют в ее производстве. В шахтерской столице обсудили работы, проводимые для увеличения казахстанского содержания и избавления от импортозамещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большая часть продукции, необходимой для горно-металлургической отрасли Казахстана, сейчас, к сожалению, поставляется извне. Ее можно производить у себя, для этого у нашей страны достаточно потенциала. Нужно только правильно координировать работу, сказали собравшиеся на форуме в Караганде.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод сейчас производит более 12 тысяч видов продукции, необходимой для горно-металлургической отрасли страны. По словам участников форума, такие предприятия можно тиражировать в нашей стране, нужна только поддержка со стороны государства.

«Для решения этой проблемы, во-первых, необходимо сконцентрировать закупки крупных недропользователей в одном месте и создать общую площадку, связывающую крупные компании и представителей малого и среднего бизнеса. Компаниям, делающим заказы у отечественных малых предприятий, нужно сделать скидку и мотивировать. А вот казахстанским производителям нужно помогать сырьем. В качестве гаранта стабильной работы должны быть заключены долгосрочные контракты. Лучше всего это делать совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен», горно-металлургической ассоциацией, Казиндустрией», - сказал генеральный директор ТОО «KAZAKHMYS SMELTING» Нурахмет Нуриев.

Только в прошлом году отечественные компании закупили продукцию на 38,3 млрд долларов. Половина из них приходится на машиностроение. Остальное – товары, необходимые для химической промышленности, черной и цветной металлургии, легкой промышленности, строительной индустрии.

«У нас достаточно сырья. Надо отдавать приоритет выпуску готовой продукции, а не продавать ее в том же состоянии. Из одного цветного металла можно сделать много вещей. Только если качество высокое, цена доступная», - добавил исполнительный директор Ассоциации горно-металлургических предприятий Николай Радовец.

Чтобы избавиться от импортозависимости, в стране планируется открыть несколько новых предприятий. Большинство бизнес-проектов будут профинансированы через Фонд поддержки производства. На эти цели выделено 335 млрд тенге.

«На сегодняшний день мы отобрали более 700 новых бизнес проектов. Дело не в том, что все они будут финансироваться только через «Фонд поддержки промышленности», а в том, что некоторые будут финансировать себя за свои деньги или иностранные инвестиции или из других источников. Но среди них есть проекты, которые мы финансируем из этого нашего фонда», - прокомментировал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.

Если эти проекты будут успешно реализованы, то появятся 126 тыс. новых рабочих мест.