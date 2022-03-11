Вопросы управления водными ресурсами обсуждены в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентские слушания на тему «Перспективы развития водной отрасли Казахстана» в свете реализации Послания Главы государства Токаева К.К. народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» проведут 22 апреля комитеты Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, экономической реформе и региональному развитию, а также по аграрным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В связи с этим сегодня в Палате состоялось первое заседание Специальной временной комиссии по подготовке и проведению Парламентских слушаний с участием вице-спикера Мажилиса Балаим Кесебаевой. Наряду с депутатами в мероприятии приняли участие представители государственных органов, Института парламентаризма, подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и НПП «Атамекен».

Председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Александр Милютин отметил, что главная цель Слушаний – выработать совестно с Правительством меры по обеспечению устойчивого развития страны в свете исполнения Послания Главы государства, исходя из имеющихся проблем и перспективных вызовов водной отрасли.

Руководителем Комиссии утвержден депутат Мажилиса Едил Жанбыршин. В состав Комиссии вошли представители всех комитетов Мажилиса и уполномоченных госорганов. Кроме того, на заседания Специальной комиссии для обсуждения будут приглашены специалисты, ученые, представители не вошедших в Парламент политических партий, а также эксперты.

Говоря о предстоящей работе, Александр Милютин отметил важность выработки эффективных предложений к проекту Рекомендаций Слушаний.

В ходе заседания вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов представил депутатам текущую ситуацию по управлению водными ресурсами и поделился планами по совершенствованию действующего законодательства.

По словам вице-министра, проблемы водной безопасности становятся одними из острейших тем международной повестки дня. И Казахстан в этом плане не исключение. Так, по прогнозам ООН, к 2050 году более 5 миллиардов человек на Земле будут испытывать дефицит пресной воды, а к 2040 году глобальный спрос на воду может увеличиться на 50%.

Рост дефицита воды, климатические изменения, усиление экономической деятельности могут привести к социально-экономическим проблемам. В этих условиях обеспечение водной безопасности и развитие водной отрасли Казахстана являются актуальными задачами, подчеркнул докладчик.

О проблемных вопросах по управлению водными ресурсами говорили и депутаты Мажилиса, отметив важность сохранения их для следующих поколений.

В ходе заседания были обсуждены также организационные вопросы по проведению Парламентских слушаний и определены основные направления предстоящей работы.