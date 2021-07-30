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Вопросы укрепления института семьи и профилактики семейно-бытового насилия обсудили в Карагандинской области

30 Июля 2021 12:37
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Вопросы укрепления института семьи и профилактики семейно-бытового насилия обсудили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области состоялось онлайн-совещание по обсуждению проблем, с которыми сталкиваются семьи и женщины, пострадавшие от бытового насилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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В нём приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова, уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов и представители неправительственных организаций, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также общественники и руководители кризисных центров.

«Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам укрепления института семьи» на сегодняшний день ещё на рассмотрении. Он направлен на вывод семей из трудной жизненной ситуации и недопущение вхождения их в зону риска. Сегодня мы проводим совещание, чтобы услышать предложения общественников и представителей всех сфер местной исполнительной системы по вопросам укрепления института семьи и недопущению бытового насилия», – отметила в своём выступлении Лаззат Рамазанова.

В Карагандинской области за первое полугодие этого года наблюдается снижение показателя роста преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений, на 20%. Анализ подобных правонарушений показал, что зачастую их причинами являются неблагополучная атмосфера в семье, семейные скандалы на почве ревности, материальные затруднения, неприязненные отношения и злоупотребление алкогольными напитками.

Всего на территории области действуют девять кризисных центров и приютов для жертв семейно-бытового насилия и торговли людьми. Также в регионе налажена работа двух центров службы психологической помощи населению и их телефонов доверия. Кроме того, психологическую и юридическую помощь женщинам оказывает Дом мамы.

Заместитель главы региона Абзал Нукенов информировал, что в области проводится активная работа по пропаганде семейных ценностей и гендерного равенства. Кроме того, в целях предупреждения семейно-бытового насилия разработан совместный план работы соответствующей областной комиссии, департамента полиции и неправительственных организаций.

«В этом году мы планируем реализовать 39 проектов, направленных на укрепление семейной и гендерной политики, а также поддержку социально уязвимых слоёв населения, через государственно-социальный заказ. Также будет проведена работа по защите прав детей и молодёжи. Активную работу в области проводят такие общественные организации, как Ассоциация деловых женщин, Совет деловых женщин при НПП «Атамекен», Совет матерей при АНК региона», – подчеркнул Абзал Нукенов.

Участники совещания предложили расширить полномочия участковых полицейских и дать им возможность выписывать защитные предписания жертвам бытового насилия без их согласия, так как пострадавших нужно своевременно ограждать от агрессоров.

Также участники встречи сошлись во мнении, что вопросы семейной и гендерной политики должны координироваться централизованно государственным органом, ответственным за реализацию семейной политики. А в регионах нужно создавать управления и отделы по делам семьи. В их обязанности будет входить мониторинг ситуации на местах и координирование работы госорганов для решения проблем семей и разрешения семейно-бытовых конфликтов.


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#Карагандинская область   #Общество  
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