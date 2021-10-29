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    14:17, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы трудоустройства заключенных обсудили за «круглым столом» в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом УИС по городу Нур-Султану проведен «круглый стол» на тему: «Вопросы развития трудозанятости осужденных в учреждениях УИС» с участием председателя общественной наблюдательной комиссии по городу Нур-Султану М. Сатаркулова, эксперта Палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султана Е. Нурмаганова, директора филиала РГП «Енбек-Аршалы» А. Карибекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента УИС.

    Цель мероприятия – обсуждение проблемных вопросов и пути их решения в части трудовой занятости осужденных в учреждениях Департамента, а также вопросы сотрудничества с представителями бизнеса, желающих разместить свои производства на промышленных зонах учреждений ЕЦ-166/5 и ЕЦ-166/10.

    Главный специалист группы организации труда осужденных подполковник юстиции Гульмадина Аханова проинформировала участников круглого стола о принимаемых мерах по обеспечению осужденных оплачиваемым трудом в учреждениях Департамента.

    Марат Сатаркулов отметил важность рассматриваемой темы, необходимость принятия дополнительных мер по трудоустройству.

    Едиге Нурмаганов заверил руководство Департамента, в том, что Палата всячески будет содействовать в части повышения квалификации осужденных, посредством проводимых курсов, расширения библиотечного фонда учреждений специальной литературой.

    На заключительном этапе участниками «круглого стола» даны рекомендации по обсужденным вопросам.


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