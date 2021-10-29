Вопросы трудоустройства заключенных обсудили за «круглым столом» в Нур-Султане
Цель мероприятия – обсуждение проблемных вопросов и пути их решения в части трудовой занятости осужденных в учреждениях Департамента, а также вопросы сотрудничества с представителями бизнеса, желающих разместить свои производства на промышленных зонах учреждений ЕЦ-166/5 и ЕЦ-166/10.
Главный специалист группы организации труда осужденных подполковник юстиции Гульмадина Аханова проинформировала участников круглого стола о принимаемых мерах по обеспечению осужденных оплачиваемым трудом в учреждениях Департамента.
Марат Сатаркулов отметил важность рассматриваемой темы, необходимость принятия дополнительных мер по трудоустройству.
Едиге Нурмаганов заверил руководство Департамента, в том, что Палата всячески будет содействовать в части повышения квалификации осужденных, посредством проводимых курсов, расширения библиотечного фонда учреждений специальной литературой.
На заключительном этапе участниками «круглого стола» даны рекомендации по обсужденным вопросам.