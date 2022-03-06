Вопросы транспортно-транзитного сотрудничества обсудили Казахстан и Бельгия

БРЮГГЕ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан посетил административный центр бельгийского региона Фландрия город Брюгге, где встретился с мэром города, а также с руководством международного морского порта Зебрюгге и компании Pattyn Group. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи с бургомистром Брюгге Дирком Де Фо стороны обсудили перспективы двустороннего и межрегионального сотрудничества. Бельгийский градоначальник уже побывал в некоторых странах Центральной Азии, выразил заинтересованность в посещении регионов Казахстана.

Достигнута также договоренность развивать межрегиональное сотрудничество, а также организовать встречи с казахстанскими визави в ходе визита Д. Де Фо в Казахстан.

Отдельная встреча состоялась с руководством бельгийского порта Зебрюгге, который является вторым по величине портом в Бельгии и одним из самых крупных логистических хабов в Европе. Порт ежегодно обрабатывает более 50 млн тонн, 20% которых приходятся на автомобильную индустрию.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в контексте нынешней нестабильной ситуации вокруг международных транспортно-транзитных коридоров. Казахстанский посол предложил организацию тренингов для портовых сотрудников Казахстана и установление сотрудничества с портами Актау и Курык. Особый интерес у генерального директора порта Тома Хаутекиета вызвал вопрос развития Транскаспийскийского международного транспортного маршрута. Достигнута договоренность о регулярном обмене информацией по транспортно-транзитным вопросам.

В рамках продвижения экономической дипломатии, состоялась также встреча с генеральным директором бельгийской компании Pattyn Group Стэном Паттином, директором по продажам компании Карелем Ванденслагером и генеральным директором OOO «Антагро» Лораном Антоонсом. Основным направлением деятельности Pattyn Group является разработка автоматизированных систем для упаковки, взвешивания, наполнения или подсчета продуктов для промышленного использования. Компания уже поставляет свою продукцию в Алматы, Караганду, Шымкент. А в ноябре 2021 г. представители Pattyn Group посетили Нур-Султан и Алматы в составе экономической миссии AWEX.

М. Баймухан ознакомил собеседников с ситуацией на рынке упаковочной отрасли в Казахстане, инвестиционных и экспортных преференциях для иностранных инвесторов. Обсуждая возможность присутствия бельгийской компании на рынке РК, он рассказал о перспективах для выхода на региональные рынки вокруг Казахстана. Договорились поддерживать рабочие контакты и оказать содействие в установлении прямых связей Pattyn Group с казахстанскими производственными предприятиями.

Международный морской порт Зебрюгге обслуживает более 200 международных маршрутов и более 30 транспортных компаний. В порту Зебрюгге расположен крупнейший в Европе терминал СПГ, где осуществляется погрузка, выгрузка и промежуточное хранение СПГ. В Зебрюгге также имеется рыбный порт (крупнейший в Бельгии), пристань для яхт и военно-морская база.

«Pattyn Group» является семейным предприятием по производству массовой промышленной упаковки. Компания создана в 1952 г. как Pattyn Packing Lines. Сегодня Pattyn Group состоит из 8 подразделений. Компании принадлежит собственная инновационная и запатентованная система подсчета с трехмерным изображением для производства хлеба и кондитерских изделий. Оборот компании в 2020 г. составил 80 млн евро.