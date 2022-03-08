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Вопросы таможенно-логистической инфраструктуры обсудили на заседании Оперштаба по антикризисным мерам

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Марта 2022, 13:12
Вопросы таможенно-логистической инфраструктуры обсудили на заседании Оперштаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на очередном заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам, прошедшем под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, были рассмотрены вопросы в сфере таможни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

О принимаемых мерах по развитию таможенно-логистической инфраструктуры доложил первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев.

По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, на сегодняшний день железнодорожные пункты пропуска «Алтынколь» и «Достық-Темиржол» на границе с КНР функционируют в штатном режиме.

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«На текущий момент из 5-ти автодорожных пунктов пропуска 4 открыты и принимают грузы. Пункт пропуска «Калжат» на сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией закрыт со стороны КНР. Стороны согласовывают точные даты возобновления деятельности «Калжат-Дулаты», — сообщил первый вице-министр финансов РК.

Правительством решен вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска «Нур-Жолы» из КНР в РК и упорядочивается электронная очередь. При этом в 2 раза снижается стоимость услуг перевозки.

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В ходе совещания Премьер-Министр РК отметил необходимость оперативного реагирования на возникающие и возможные риски в связи с текущими реалиями.

Следующее совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам состоится 9 марта.


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