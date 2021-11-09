Вопросы совершенствования механизма прямой выборности сельских акимов обсудили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 ноября под эгидой Национального совета общественного доверия (НСОД) эксперты обсудили ход проведения прямых выборов сельских акимов в регионах Казахстана. В мероприятии приняли участие члены НСОД, депутаты Мажилиса Парламента РК, известные казахстанские политологи и социологи, передает МИА «Казинформ».

Открыл мероприятие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин. «Реформы и диалог - одно из ключевых направлений президентского курса. Так, только в рамках реализации политических инициатив в настоящее время принято 10 законов. Среди них в мае этого года Глава государства подписал Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов», предусмотревшие нормы по проведению прямых выборов сельских акимов. В результате со второй половины текущего года по республике проведены выборы акимов в 811 сельских округах. 86% из избранных акимов составляют кандидаты от политических партий. Еще 14% это самовыдвиженцы. При этом половина избранных акимов (51%) это новые лица, не занимавшие данные позиции до выборов», - отметил Ерлан Карин.

Далее руководитель совместной исследовательской группы НСОД и Президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов презентовал аналитический доклад, подготовленный на основе посещения сельских округов в 4 областях (Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской), где проводились выборы сельских акимов. В докладе представлены основные проблемные вопросы населения на селе, краткие итоги проведения прямых выборов сельских акимов и особенности избирательной кампании.

В своем выступлении Александр Данилов подчеркнул, что настрой жителей сел, связанный с организацией выборов и избранием ими акима сельского округа, в целом позитивный. Проведенные в ходе исследования глубинные интервью с кандидатами показали активизацию работы политических партий, а также достаточно высокий уровень мотивации кандидатов, понимания механизмов и тактики избирательной кампании.

Кроме того, ранее ход подготовки к прямым выборам сельских акимов и вопросы развития сел обсуждался в рамках выездных заседаний членов НСОД в Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Карагандинские области. Своими оценками от поездки в регионы поделились Мурат Абенов, Толеутай Рахимбеков, Марат Башимов и Максим Рожин.

Также на особенностях проведения выборов сельских акимов на местах остановились члены НСОД из регионов Лаззат Кожахметова, Бурихан Нурмухамедов, Таттыгуль Талаева, Уайс Ерсайынулы и Айгуль Орынбек.

По итогам обсуждения эксперты представили ряд рекомендаций по совершенствованию механизма прямой выборности сельских акимов. Свод рекомендаций по проведению выборов сельских акимов будут также представлены на предстоящем шестом заседании Национального совета общественного доверия.

Организаторы: Найля Альмухамедова - +7 702 294 55 49

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