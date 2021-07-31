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Вопросы сотрудничества в рамках охраны окружающей среды обсудили Магзум Мирзагалиев и посол Германии в РК
31 Июля 2021 05:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась двусторонняя встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и посла Федеративной Республики Германия Тило Клиннера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Главной темой обсуждения стали наилучшие доступные технологии (НДТ). Так, германскими предприятиями продемонстрированы технические решения по высокой очистке выбросов промышленных предприятий, а также продемонстрирована имеющаяся практика по внедрению очистных сооружений в АО «Алюминий Казахстана», входящий в состав Группы компаний ERG, где в результате на одном источнике объем выбросов концентраций снизится с 300 до 15 миллиграмм, сообщили о внедрении их на угольных, горнолыжных и металлургических предприятиях.
Напомним, что с начала июля т.г. введен в действие новый Экологический кодекс Республики Казахстан, который предусматривает обязательный переход предприятий на комплексные экологические разрешения с внедрением НДТ. Данный принцип носит мотивационный механизм для предприятий, при этом имеет пользу и для окружающей среды. В настоящее время группа компаний ERG уже рассматривают вопрос перехода на НДТ.
В завершение обе стороны обсудили приоритеты сотрудничества в рамках охраны окружающей среды.
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