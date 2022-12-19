Вопросы сотрудничества с Организацией тюркских государств обсудили в МИД РК

19 Декабря 2022, 20:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Адиль Турсунов провел встречу с вновь назначенным генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, прибывшим в Астану с первым рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

А. Турсунов поздравил К. Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря ОТГ, пожелал ему успехов на ответственном посту и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества тюркских государств в рамках организации.

В ходе встречи А. Турсынов подчеркнул растущую международную роль Организации тюркских государств и отметил, что Казахстан являясь землей отцов тюркского мира, заинтересован в развитии всесторонних отношений со всеми странами-членами организации. Он особо акцентировал внимание на том, что наша страна придает важное значение реализации принятого по инициативе Казахстана документа «Видение тюркского мира – 2040».

Казахстанский дипломат отметил важность и своевременность предложений, выдвинутых Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе 9-го саммита ОТГ, прошедшего 11 ноября 2022 года в Самарканде (Республика Узбекистан), и отметил, что казахская сторона ожидает системной и плодотворной работы от секретариата в этом направлении.

К. Омуралиев поделился планами по предстоящей работе организации и проинформировал о проводимой работе секретариата ОТГ совместно с государствами-членами.

В ходе рабочего визита запланированы встречи генерального секретаря ОТГ с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с руководителями ряда государственных органов.

Организация тюркских государств (ОТГ) была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в городе Нахчыван (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в г.Стамбул (Турция). В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

Фото: gov.kz