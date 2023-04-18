Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Вопросы сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Азербайджана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2023, 23:21
Вопросы сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Азербайджана Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась рабочая встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества.

Были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам военно-технического сотрудничества, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, подготовки кадров, а также обсуждены другие вопросы дальнейшего взаимодействия оборонных ведомств.

«На прошлой неделе лидеры наших государств обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. В военной сфере у нас имеются перспективы для развития сотрудничества по различным направлениям», – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В рамках рабочего визита военная делегация Азербайджана посетила Национальный университет обороны в Астане, где осуществляется послевузовская подготовка профессиональных военных кадров.

Программой предусмотрено посещение азербайджанской делегацией Военного института Сухопутных войск в Алматы, где гости ознакомятся с учебным процессом казахстанских курсантов. Им будут показаны возможности специальных тренажерных комплексов, предназначенных для качественного обучения будущих офицеров огневой подготовке, вождению боевых машин.

Внешняя политика Казахстана   Астана   Армия   Азербайджан   Тюркский мир  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане