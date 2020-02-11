Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей обсуждены в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Шахратом Нурышевым приняла участие в 10-м раунде межмидовских политических консультаций между Республикой Казахстан и Республикой Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Корейскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ким Гон.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных областях, в том числе привлечения инвестиций и новых технологий, а также обмена опытом в различных сферах.

В завершение встречи стороны, подтверждая высокий уровень двусторонних связей, согласились и впредь расширять отношения как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.