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Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей обсуждены в Сеуле

11 Февраля 2020 22:06
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Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей обсуждены в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Шахратом Нурышевым приняла участие в 10-м раунде межмидовских политических консультаций между Республикой Казахстан и Республикой Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Корейскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ким Гон.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных областях, в том числе привлечения инвестиций и новых технологий, а также обмена опытом в различных сферах.

В завершение встречи стороны, подтверждая высокий уровень двусторонних связей, согласились и впредь расширять отношения как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.


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Ключевые слова: МИД РК, Корея,
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