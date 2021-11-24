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Вопросы сотрудничества Казахстана с Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждают в Сенате

24 Ноября 2021, 01:39
Вопросы сотрудничества Казахстана с Таджикистаном и Кыргызстаном обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты обсудили законопроекты, которые поспособствуют укреплению сотрудничества Вооруженных сил Казахстана с армиями Таджикистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Так, к ратификации предлагаются два Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы и об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Главная цель документа - укрепление безопасности в районе таджикско-афганской границы.

Согласно еще одному законопроекту, касающемуся ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Кыргызстана, предполагается оказание безвозмездной военно-технической помощи, в виде разовой передачи военного имущества от Казахстана - Кыргызстану. Основная задача документа - укрепление безопасности в Центральноазиатском регионе.

При этом стороны по всем указанным Соглашениям обязуются использовать полученное военное имущество исключительно в целях настоящего Соглашения и не передавать его третьей стороне.

По итогам расширенного заседания Комитета сенаторами было принято решение направить данные законопроекты на рассмотрение Палаты.


Сенат   Таджикистан   Кыргызстан   Вооруженные силы  
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