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    15:35, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы сотрудничества Казахстана с ОЭСР обсудили в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Укрепление взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с ОЭСР обсудили в ходе встречи в Правительстве первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов и руководитель отдела Евразии Секретариата глобальных связей ОЭСР Уильям Томпсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    В Национальном плане развития предусматривается приведение страновых политик к стандартам ОЭСР и подготовки заявки на вступление в организацию в 2025 году.

    Вице-премьер А. Смаилов отметил, что для придания нового импульса долгосрочному партнерству разрабатывается новый формат сотрудничества — Action Plan, в котором будут конкретные направления взаимодействия.

    «Нам необходимо продолжать работу с ОЭСР, как организацией, стандарты которой мы будем развивать в Казахстане. Мы видим перспективы взаимодействия в области национальной статистики, борьбы с коррупцией. Также нужно охватить развитие бизнес-среды, привлечение инвестиций, эффективного госуправления, обеспечения верховенства закона», — отметил А. Смаилов.

    Напомним, Казахстан является активным участником ряда региональных инициатив ОЭСР, в том числе Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, специальной рабочей группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и политического диалога по вопросам развития на основе использования природных ресурсов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Алихан Смаилов Экономика ОЭСР
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