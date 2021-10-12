Вопросы сотрудничества Казахстана с ОЭСР обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Укрепление взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с ОЭСР обсудили в ходе встречи в Правительстве первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов и руководитель отдела Евразии Секретариата глобальных связей ОЭСР Уильям Томпсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В Национальном плане развития предусматривается приведение страновых политик к стандартам ОЭСР и подготовки заявки на вступление в организацию в 2025 году.

Вице-премьер А. Смаилов отметил, что для придания нового импульса долгосрочному партнерству разрабатывается новый формат сотрудничества — Action Plan, в котором будут конкретные направления взаимодействия.

«Нам необходимо продолжать работу с ОЭСР, как организацией, стандарты которой мы будем развивать в Казахстане. Мы видим перспективы взаимодействия в области национальной статистики, борьбы с коррупцией. Также нужно охватить развитие бизнес-среды, привлечение инвестиций, эффективного госуправления, обеспечения верховенства закона», — отметил А. Смаилов.

Напомним, Казахстан является активным участником ряда региональных инициатив ОЭСР, в том числе Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, специальной рабочей группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и политического диалога по вопросам развития на основе использования природных ресурсов.